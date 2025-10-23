Nel giro di poco tempo la storia tra un calciatore e la propria squadra può cambiare di trecentosessanta gradi. Passando dalla polvere all’altare o viceversa. E uno dei tanti casi è quello tra Keita Balde e il Monza. L’attaccante senegalese, fresco di gol vittoria contro il Frosinone, è attualmente uno dei fari principali della rosa biancorossa, ma in questo avvio di stagione è passato tra vari alti e bassi. Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, nonostante il pessimo momento vissuto dal club con tanto di successiva retrocessione in Serie B, Keita si cala al meglio nella realtà lombarda (siglando anche 2 reti in 11 presenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Dal “mal di pancia“ al primo gol. Keita Balde si è ripreso il Monza