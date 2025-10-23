Serie A stangata per i tifosi | niente trasferte per tre mesi

Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e del Verona per i prossimi tre mesi. Questa la decisione del ministro dell’Interno Mario Piantedosi nei confronti dei tifosi di Pisa e Verona arrivata in seguito ad un confronto con l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri tra ultras pisani e veronesi del 18 ottobre a Pisa, prima della gara contro l’Hellas Verona. La misura entrerà in vigore già da venerdì 24 ottobre. Scontri ultras tra i tifosi di Pisa e del Verona: cos’è successo. Lo scorso sabato, a poche ore dal fischio d’inizio del match tra Pisa ed Hellas Verona, 200 ultras della squadra veneta si sono spinti senza scorta in prossimità dell’Arena Garibaldi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

