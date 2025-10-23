Serie A Silver prima trasferta stagionale per l’Handball Club Sannio
Tempo di lettura: 2 minuti Il Club di Benevento targato “Prime Service”, dopo l’esordio nel campionato di serie A Silver, si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale in Sicilia. I ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas dovranno affrontare l ’Orlando Pallamano Haenna, sabato 25 ottobre alle ore 18.30 presso la Palestra Comunale di Enna Bassa. Il Club siciliano risulta tra le compagini più attrezzate del girone, con elementi di categoria superiore nel roster, per una gara che associa, oltre alle difficoltà del lungo viaggio, anche la forza dell’avversario, tutti ostacoli che i sanniti cercheranno di affrontare dando il meglio di sé stessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
