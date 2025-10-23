Serie A sempre più orfana di big? L’agente svela | C’è il Real in ballo 100 milioni
La Serie A non ha più lo stesso appeal degli anni 2000 e, anche, le big del campionato italiano devono fare i conti con le grandi potenze del calcio europeo. Le stelle che, attualmente, militano nel massimo campionato italiano sono destinate – ed è la storia recente che lo insegna – a un percorso che nella maggior parte dei casi li vede lontani dalla Serie A. Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso, difatti, è fortemente interessato ad uno dei calciatori di maggior talento del nostro campionato: Kenan Yildiz. Juventus, Alonso ha chiesto Yildiz. Come riportato da TuttomercatoWeb, Giovanni Branchini, uno degli agenti e intermediari più conosciuti in ambito europeo, ha parlato del forte interesse dei Blancos per il calciatore turco: “Xabi Alonso è disposto a lasciare andare qualunque giocatore, eccetto Mbappé, per avere a sua disposizione Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Serie A, Sky o Dazn? Ecco dove vedere tutti i big match - Con la stagione 2024/25 che si avvia sempre più alla conclusione, con il solo Mondiale per Club rimasto, è tempo di proiettarsi già al prossimo campionato di Serie A. Riporta tuttosport.com
Follia Gudmundsson in Serie A: in una Big per 22 milioni - Il mercato di serie A vede diversi movimenti tra le big ed ora una squadra che sogna la Champions ambisce ad un nome importante. Come scrive diregiovani.it
Serie A, big match a San Siro: c'è Milan-Napoli - I rossoneri sognano l'aggancio in vetta alla classifica, i campioni ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it