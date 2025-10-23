Serie A sempre più orfana di big? L’agente svela | C’è il Real in ballo 100 milioni

La Serie A non ha più lo stesso appeal degli anni 2000 e, anche, le big del campionato italiano devono fare i conti con le grandi potenze del calcio europeo. Le stelle che, attualmente, militano nel massimo campionato italiano sono destinate – ed è la storia recente che lo insegna – a un percorso che nella maggior parte dei casi li vede lontani dalla Serie A. Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso, difatti, è fortemente interessato ad uno dei calciatori di maggior talento del nostro campionato: Kenan Yildiz. Juventus, Alonso ha chiesto Yildiz. Come riportato da TuttomercatoWeb, Giovanni Branchini, uno degli agenti e intermediari più conosciuti in ambito europeo, ha parlato del forte interesse dei Blancos per il calciatore turco: “Xabi Alonso è disposto a lasciare andare qualunque giocatore, eccetto Mbappé, per avere a sua disposizione Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

