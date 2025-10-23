Serie A l’Inter è una macchina da gol | il dato incredibile sulla squadra di Chivu e su un attacco che non si ferma più
Inter News 24 Serie A, l’Inter ha dei numeri incredibili! il dato ufficiale sulla formazione di Cristian Chivu in questo avvio di stagione. L’ Inter di Cristian Chivu è diventata una vera e propria macchina da gol. I numeri lo confermano: 27 reti in 10 partite ufficiali, una media vicinissima ai 3 gol a gara, come sottolinea il Corriere dello Sport. Solo in due occasioni i nerazzurri hanno rallentato la loro produzione offensiva: nell’ 1-0 contro la Roma di sabato scorso e nella sconfitta per 2-1 contro l’Udinese, condizionata da una serie di errori clamorosi sotto porta. Per il resto, l’Inter ha puntualmente “rovesciato” gol sugli avversari, trasformandosi in una delle squadre più prolifiche d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com
