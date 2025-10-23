Serie A 2025 26 ottava giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare
Milano, 23 ottobre 2025 – Archiviate le gare valide per le coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A, giunta alla giornata numero otto. Il turno verrà inaugurato venerdì dall'anticipo fra Milan e Pisa, che rappresenta un vero e proprio testacoda. Quattro i match in programma invece sabato. Su tutti spicca ovviamente il duello al Diego Armando Maradona fra Napoli e Inter, mentre il Como va a Parma, l' Atalanta a Cremona e l' Udinese ospita il Lecce. Domenica il quadro viene completato dal lunch match fra Torino e Genoa, dal sunday night fra Lazio e Juventus, dal derby dell'Appennino fra Fiorentina e Bologna, dalla trasferta della Roma a Reggio Emilia contro il Sassuolo e dal duello fra Hellas Verona e Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie D girone C. Le decisioni del giudice dopo l'ottava giornata https://www.venetogol.it/2025/10/21/serie-d-girone-c-le-decisioni-del-giudice-dopo-l-ottava-giornata-040291/ ? - facebook.com Vai su Facebook
La dell'ottava giornata ? A cura di Area C, ogni martedì alle 16 su SkySport24 ( ch. 200) #SerieCSkyWifi - X Vai su X
Serie A 2025/26, ottava giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare - La Roma è ospite del Sassuolo, la Juventus della Lazio. Da sport.quotidiano.net
Pronostici e Quote 8° giornata Serie A (24-25-26 ottobre 2025) - 2026 con la sua 8ª giornata, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, con dieci sfide che promettono spettacolo e ... stadiosport.it scrive
Serie A: Radiocronaca diretta Sassuolo-Roma - Roma, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2025- Scrive msn.com