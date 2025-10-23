Serie A 2025 26 ottava giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Milano, 23 ottobre 2025 – Archiviate le gare valide per le coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A, giunta alla giornata numero otto. Il turno verrà inaugurato venerdì dall'anticipo fra Milan e Pisa, che rappresenta un vero e proprio testacoda. Quattro i match in programma invece sabato. Su tutti spicca ovviamente il duello al Diego Armando Maradona fra Napoli e Inter, mentre il Como va a Parma, l' Atalanta a Cremona e l' Udinese ospita il Lecce. Domenica il quadro viene completato dal lunch match fra Torino e Genoa, dal sunday night fra Lazio e Juventus, dal derby dell'Appennino fra Fiorentina e Bologna, dalla trasferta della Roma a Reggio Emilia contro il Sassuolo e dal duello fra Hellas Verona e Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

