Dal Battesimo nel 2019 alla devozione per la Madonna di Guadalupe, fino ai tatuaggi ispirati alla Virgen de la Valle e al videoclip “Cibeles” con il rosario tra le mani. Dopo vent’anni trascorsi nelle più importanti squadre europee, dal Siviglia al Paris Saint-Germain, passando per il Real Madrid, con cui ha scritto pagine importanti della storia dei blancos, dallo scorso febbraio Sergio Ramos si è accasato nel club messicano Monterrey e il modo in cui ha annunciato l’inizio di quest’avventura ha mandato in visibilio i tifosi. Lo racconta nel numero in edicola Maria con te, il settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, che dedica un ampio servizio sullo slancio per la Madre Celeste del difensore spagnolo, che ha ricevuto il Battesimo a 33 anni il 13 maggio 2019, festa di Nostra Signora di Fatima, nella parrocchia madrilena di Nuestra Señora de la Moraleja e, due settimane più tardi, ha sposato la giornalista Pilar Rubio nella cattedrale sivigliana sotto gli occhi della Virgen de los Reyes, Patrona della città. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sergio Ramos e la fede mariana: tatuaggi, rosari e la Madonna di Guadalupe