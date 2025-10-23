Sergio Bonelli Editore presenta Disperanza
Arriva in libreria e fumetteria una delle novità più attese dell’autunno in Casa Bonelli: Disperanza, una nuova serie inedita in quattro episodi di Samuel Spano realizzata in collaborazione con numerosi talenti provenienti dal mondo dei comics: Nova, che ha curato il character design, e Matteo Grilli alla sceneggiatura. Spano, che è un talentuoso storyboard artist, color-key artist e character designer, si è preso carico di un progetto ambizioso che riflette le intenzioni di Sergio Bonelli Editore: unire la forza di una tradizione storica con la spinta innovativa di nuovi talenti, continuando a raccontare storie in grado di emozionare il pubblico di ieri e di oggi anche su media diversi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
