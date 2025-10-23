Serena Mollicone verrà ascoltato il collega del carabiniere morto suicida | non la vide uscire dalla caserma

Fanpage.it

Ieri si è aperto il processo d'Appello bis per la famiglia Mottola sull'omicidio di Serena Mollicone scomparsa da Arce e trovata morta. Chiesto l'ascolto di circa 60 testimoni, tra i quali il collega del carabiniere suicida Santino Tuzi e una nuova perizia sulla porta degli alloggi della caserma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

