Serena Mollicone tutta la storia | dal delitto alle false indagini ai depistaggi ai suicidi
Tutto è cominciato, a circa otto chilometri dal paesino di Arce, nella Valle del Liri, il 3 giugno del 2001 quando venne ritrovata morta, dopo due giorni di ricerche, la diciottenne Serena Mollicone. Ci sono voluti più di vent'anni per dare una risposta a quell'omicidio. La Cassazione ha portato al processo d'appello bis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
