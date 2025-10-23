Serena Mollicone tutta la storia | dal delitto alle false indagini ai depistaggi ai suicidi

Tutto è cominciato, a circa otto chilometri dal paesino di Arce, nella Valle del Liri, il 3 giugno del 2001 quando venne ritrovata morta, dopo due giorni di ricerche, la diciottenne Serena Mollicone. Ci sono voluti più di vent'anni per dare una risposta a quell'omicidio. La Cassazione ha portato al processo d'appello bis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

