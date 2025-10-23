Seregno saluta Gigi Perego | è stato sindaco per 10 anni

Nel corso della serata di ieri sera, mercoledì 22 ottobre, è venuto a mancare Gigi Perego, ex primo cittadino di Seregno dal 1995 al 2005. La data del funerale verrà fissata in questi giorni.A riportare la notizia sui social in segno di cordoglio è stato il sindaco di Seregno Alberto Rossi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Seregno Sport - facebook.com Vai su Facebook

Seregno in lutto: è morto l’ex sindaco Gigi Perego - A darne notizia, con un messaggio commosso, è stato l’attuale sindaco Alberto Rossi, che ha ricordato con affetto e riconoscenza il suo predecessore e mentore politico ... Si legge su mbnews.it

Seregno, la città è in lutto: si è spento l’ex sindaco Gigi Perego - Classe 1942, aveva guidato tra il 1995 ed il 2005 la lista di Per Seregno democratica, aggregazione di centrosinistra. Segnala msn.com