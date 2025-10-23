Serata di melodie jazz con Luca di Luzio e Giovanni Falzone
Venerdì 24 ottobre, alle ore 21, al Jazzamore il palco si anima per una serata di respiro internazionale con il trio guidato da Luca di Luzio che ospita uno dei trombettisti europei più visionari e affermati, Giovanni Falzone. Musica d’eccellenza, tecnica raffinata, improvvisazione creativa: un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
