Serata a teatro rivoluzionaria con la cantautrice Paola Turci e il critico musicale Gino Cataldo

Un duo che non ha bisogno di troppe presentazioni: la cantautrice Paola Turci e il critico musicale Gino Cataldo venerdì 24 ottobre (ore 21:00) saranno insieme sul palco del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina con lo spettacolo “La rivoluzione delle donne”, per dare avvio alla stagione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

