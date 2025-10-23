Sequestrato uno stabilimento per la fabbricazione di pellet
Uno stabilimento produttivo per la fabbricazione del pellet è stato sequestrato nei giorni scorsi a Sabaudia. E’ l’effetto di una serie di controlli che sono stati effettuati dai carabinieri forestali di Terracina nell’ambito di mirate attività di controllo sulla tracciabilità del legno. E. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
