Sequestrato uno stabilimento per la fabbricazione di pellet

Uno stabilimento produttivo per la fabbricazione del pellet è stato sequestrato nei giorni scorsi a Sabaudia. E’ l’effetto di una serie di controlli che sono stati effettuati dai carabinieri forestali di Terracina nell’ambito di mirate attività di controllo sulla tracciabilità del legno. E. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

sequestrato stabilimento fabbricazione pelletSequestrato stabilimento di pellet per irregolarità ambientali - Controlli del Nucleo Forestale a Sabaudia: assenze di autorizzazioni, rifiuti depositati senza criterio e mancanza del certificato antincendio. Lo riporta latinaoggi.eu

