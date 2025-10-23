ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine coordinata dalla DDA di Catania. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un soggetto ritenuto vicino al clan mafioso “Attanasio”, attivo nel territorio di Siracusa. L’operazione è il risultato di approfondite indagini economico-patrimoniali, che hanno consentito di individuare un consistente patrimonio riconducibile all’indagato, incompatibile con i redditi dichiarati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Sequestrati beni per un milione di euro a soggetto legato al clan "Attanasio" di Siracusa