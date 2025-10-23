Sequestrati beni per un milione di euro a soggetto legato al clan Attanasio di Siracusa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine coordinata dalla DDA di Catania. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un soggetto ritenuto vicino al clan mafioso “Attanasio”, attivo nel territorio di Siracusa. L’operazione è il risultato di approfondite indagini economico-patrimoniali, che hanno consentito di individuare un consistente patrimonio riconducibile all’indagato, incompatibile con i redditi dichiarati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Palermo, peculato di fondi europei in epoca Covid-19: sequestrati beni fino a 140 mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrati beni per circa 2 milioni di euro a un pregiudicato astigiano che aveva contatti con l’ndrangheta piemontese - X Vai su X
'Ndrangheta, sequestrati beni per un milione a imprenditore - Beni per quasi un milione di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Reggio Calabria a un imprenditore della Locride operante nel settore delle onoranze funebri. Come scrive ansa.it
Siracusa, sequestrati beni per 1 milione di euro a imprenditore vicino al clan Attanasio - Beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Catania a un 46enne, attualmente detenuto a seguito della recente condanna al 416 bis perché ritenuto vicino al clan mafioso Attanasio ... Riporta siracusanews.it
Maxi operazione della GdF: sequestrati beni per quasi 1 milione di euro ad imprenditore della Locride - L'indagine ha messo in luce una significativa sproporzione tra il tenore di vita e il reddito dichiarato dal soggetto ... Si legge su reggiotv.it