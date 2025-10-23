Sequestrati 5 chili di ‘o pere e ‘o musso ad un venditore abusivo e a Salerno
Un venditore ambulante di 'o pere e 'o musso sanzionato, chiuso anche un ristorante. Controlli in varie attività del Salernitano da parte dei carabinieri Nas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
