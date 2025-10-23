Sequestrate nel Napoletano due penne-pistole

In una scatola rossa poggiata sul comodino nella camera da letto di un 27enne di Palma Campania, nel Napoletano, i carabinieri hanno trovato due penne metalliche di colore argento, che scrivevano perfettamente. Ma qualcosa non ha convinto i militari, che le hanno aperte scoprendo due pistole: una calibro 22 e l'altra calibro 6,35 X 16SR. Le armi sono state sequestrate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sequestrate nel Napoletano due penne-pistole

