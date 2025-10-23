Sequestrata a San Gennaro Vesuviano maxi discarica abusiva il video della scoperta della ' bomba ecologica'
Sequestrata a San Gennaro Vesuviano una discarica abusiva con 400 tonnellate di rifiuti speciali: indagini in corso per individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Aveva risposto a un annuncio di lavoro per fare la badante. Ma dietro quella proposta si nascondeva un incubo. Una donna è stata sequestrata, picchiata e violentata, prigioniera nella casa del suo aguzzino, per oltre un mese - facebook.com Vai su Facebook
Harjit Kaur è una nonna indiana di 74 anni. Viveva in California con i figli e i nipotini dal 1991. Nessun precedente penale, varie richieste di asilo negli USA, senza risposta. La settimana scorsa è stata sequestrata in casa sua dall’ICE e nel giro di 72 ore deport - X Vai su X
San Gennaro Vesuviano, sequestrata discarica abusiva di rifiuti pericolosi: 400 tonnellate sul terreno - SAN GENNARO VESUVIANO – Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Napoli e della Compagnia di Nola ha portato, nelle San Gennaro Vesuviano, sequestrata discarica ... Si legge su marigliano.net
Scempio a San Gennaro Vesuviano, sequestrata discarica abusiva con 400 tonnellate di rifiuti - Oli esausti e plastiche sversate sul terreno, grave pericolo per la salute. Lo riporta lostrillone.tv
Operazione dei Carabinieri: sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali a San Gennaro Vesuviano - SAN GENNARO VESUVIANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli e della Compagnia di Nola hanno eseguito, nella mattinata di giovedì 23 ottobre, il sequestro d’iniziativa di un’area di ... Si legge su ilmediano.com