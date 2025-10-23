Sequestrata a San Gennaro Vesuviano maxi discarica abusiva il video della scoperta della ' bomba ecologica'

Sequestrata a San Gennaro Vesuviano una discarica abusiva con 400 tonnellate di rifiuti speciali: indagini in corso per individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sequestrata san gennaro vesuvianoSan Gennaro Vesuviano, sequestrata discarica abusiva di rifiuti pericolosi: 400 tonnellate sul terreno - SAN GENNARO VESUVIANO – Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Napoli e della Compagnia di Nola ha portato, nelle San Gennaro Vesuviano, sequestrata discarica ... Si legge su marigliano.net

sequestrata san gennaro vesuvianoScempio a San Gennaro Vesuviano, sequestrata discarica abusiva con 400 tonnellate di rifiuti - Oli esausti e plastiche sversate sul terreno, grave pericolo per la salute. Lo riporta lostrillone.tv

sequestrata san gennaro vesuvianoOperazione dei Carabinieri: sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali a San Gennaro Vesuviano - SAN GENNARO VESUVIANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli e della Compagnia di Nola hanno eseguito, nella mattinata di giovedì 23 ottobre, il sequestro d’iniziativa di un’area di ... Si legge su ilmediano.com

