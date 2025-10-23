Sequestra un uomo nella sua auto e lo rapina con una pistola arrestato
I carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di Giulianova perché raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto responsabile di sequestro di persona e rapina, come riporta LaPresse. Il 6 ottobre l'arrestato avrebbe minacciato con una pistola un uomo che stava. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondisci con queste news
Liguria Chiavari Sequestra e stupra una giovane conosciuta su internet: inseguito e arrestato L'uomo si è presentato davanti al posto di lavoro della ragazza - facebook.com Vai su Facebook
Sequestra e tenta di uccidere la $compagna: arrestato un uomo di 51 anni a $Scandicci $sequestro $tentatoomicidio $carabinieri - X Vai su X
Sequestra un uomo in auto e lo rapina con una pistola, arrestato - Ha sequestrato un uomo in auto minacciandolo con la pistola. Si legge su ansa.it
Giulianova. Sequestra una persona in auto e poi lo rapina: arrestato dai Carabinieri - Ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Teramo su richiesta della Procura della Repubblica. wallnews24.it scrive
Brescia, fermato uomo con la patente scaduta da vent'anni: «Non ho mai avuto tempo per rinnovarla...» - Ora per l'uomo una serie di esami che dovranno accertare i requisiti psicofisici per r ... Da brescia.corriere.it