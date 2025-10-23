Sequestra un uomo nella sua auto e lo rapina con una pistola arrestato

Ilpescara.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di Giulianova perché raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto responsabile di sequestro di persona e rapina, come riporta LaPresse. Il 6 ottobre l'arrestato avrebbe minacciato con una pistola un uomo che stava. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

