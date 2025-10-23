Sequestra un uomo minacciandolo con un' arma e lo obbliga a prelevare denaro al bancomat | arrestato

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È salito sull'auto di un uomo che non conosceva e, minacciandolo con la pistola, gli ha intimato di consegnarli tutto il denaro che aveva. Poi, lo ha obbligato ad andare al bancomat a prelevare contanti. Ora l'uomo è finito in carcere, con l'accusa di sequestro di persona e rapina.Come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sequestra uomo minacciandolo armaTerrore in auto a Giulianova: sequestra un uomo e lo rapina sotto la minaccia di una pistola - Una notte di paura, una vittima in balia di un uomo armato, un sequestro lampo finito solo dopo minuti interminabili. Secondo veratv.it

sequestra uomo minacciandolo armaSequestra un uomo in auto e lo rapina con una pistola, arrestato - Ha sequestrato un uomo in auto minacciandolo con la pistola. Lo riporta ansa.it

sequestra uomo minacciandolo armaScandicci, sequestra una donna e tenta di ucciderla: dopo l'allarme di un passante, arrestato un uomo di 51 anni - I carabinieri hanno trovato l'uomo che nascondeva una donna di 41 anni, tramortita, sotto un coperta ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sequestra Uomo Minacciandolo Arma