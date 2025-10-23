Sequestra un uomo minacciandolo con un' arma e lo obbliga a prelevare denaro al bancomat | arrestato
È salito sull'auto di un uomo che non conosceva e, minacciandolo con la pistola, gli ha intimato di consegnarli tutto il denaro che aveva. Poi, lo ha obbligato ad andare al bancomat a prelevare contanti. Ora l'uomo è finito in carcere, con l'accusa di sequestro di persona e rapina.Come. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
