Sempre più poveri in Italia oltre 5,7 milioni nel 2024 secondo l’Istat Iniziativa in Irpinia

Lifeandnews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono i vecchi, ma anche i nuovi poveri nel nostro paese. Gli ultimi dati Istat pubblicati ad ottobre fanno riflettere. Nel 2024, si stimano poco più di 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta; l’incidenza, pari all’8,4% sul totale delle famiglie residenti, risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2023. Gli individui in povertà assoluta sono oltre . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

