Sempre più poveri in Italia oltre 5,7 milioni nel 2024 secondo l’Istat Iniziativa in Irpinia
Ci sono i vecchi, ma anche i nuovi poveri nel nostro paese. Gli ultimi dati Istat pubblicati ad ottobre fanno riflettere. Nel 2024, si stimano poco più di 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta; l’incidenza, pari all’8,4% sul totale delle famiglie residenti, risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2023. Gli individui in povertà assoluta sono oltre . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
I nuovi poveri sono gli italiani, colpite le donne: i dati del dossier della Diocesi di Aversa
«Amare i poveri significa costruire legami, non distribuire elemosine.» La carità non è dare "qualcosa", ma darsi L'elemosina separa, il legame unisce: solo così la solidarietà diventa vita quotidiana
In Italia 5,7 milioni poveri assoluti, 1 su 3 straniero - In Italia quasi 6 milioni di persone versano in condizioni di povertà assoluta e non riescono neppure a far fronte alle spese per i beni e servizi essenziali, dal cibo alla casa, dalla salute ai ...
Italia, record storico di poveri: mai così tanti dal 2005 - I dati diffusi da Istat rivelano una realtà allarmante: oltre 5,7 milioni di individui e più di 2,2 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta.
Povertà: in Italia oltre 5,7 milioni di persone vivono senza il necessario. I minori restano i più colpiti - Quasi 1,3 milioni di bambini e ragazzi vivono in famiglie che non riescono a sostenere le spese essenziali.