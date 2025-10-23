SemplicementeMorgan sabato 25 in concerto

Parmatoday.it | 23 ott 2025

Un talento fuori formato. Una mente musicale che sfugge alle definizioni. È Morgan - al secolo Marco Castoldi - ospite della XIX edizione del Festival Il Rumore del Lutto, L’Invisibile, promosso da Segnali di Vita APS, diretto da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, evento realizzato con il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

