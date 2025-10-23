Sempio | Chiara ha scoperto dei festini al santuario? Sono suggestioni Lo scontrino è mio vivo come i soldati in trincea

Dallo scontrino che lo collocherebbe lontano dal luogo del delitto all'appunto per cui è indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. E ancora, dalle ipotesi sui presunti festini al santuario della Bozzola scoperti da Chiara Poggi alla sua vita sconvolta. Andrea Sempio ha concesso. 🔗 Leggi su Today.it

Delitto di #Garlasco: “Se il Dna sulle dita di Chiara Poggi fosse di Andrea Sempio potrebbe essere da contatto con qualunque oggetto”. La genetista Marina Baldi, nuova consulente della difesa dell’indagato. [VIDEO INTEGRALE]? https://bit.ly/3QHXfkj - facebook.com Vai su Facebook

Sviluppi clamorosi sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, a suo tempo titolare dell'inchiesta, risulta indagato con l'accusa di aver archiviato la posizione di Andrea Sempio in cambio di denaro - X Vai su X

Sempio: "Chiara ha scoperto dei festini al santuario? Sono suggestioni. Lo scontrino è mio, vivo come i soldati in trincea" - L'indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta su Garlasco parla con il programma Chi l'ha visto? Riporta today.it

Garlasco, Sempio: “Lo scontrino l’ho preso io. Chiara Poggi l’ho vista poche volte. Nessun collegamento con la corruzione” - Il 37enne intervistato da Chi l'ha visto ribatte punto per punto a tutte le contestazioni e sul Dn. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Garlasco, le verità di Sempio: “Io come un soldato in trincea. Festini sessuali al Santuario? Solo suggestioni” - Andrea Sempio parla a “Chi l’ha visto”: respinge le ipotesi sui “festini” al santuario e nega qualsiasi legame con l’ex procuratore Venditti. Come scrive affaritaliani.it