Seminari informativi sugli autobus Cotral alimentati a metano da parte dei Vigili del Fuoco
Presso la sede centrale del Comando di Frosinone, in collaborazione con la COTRAL SpA, si stanno svolgendo 2 giorni di seminari informativi volti a familiarizzare il personale VVF con le vetture della sopra citata ditta alimentate a metano.La formazione, della durata giornaliera di 3 ore, è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
