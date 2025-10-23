Seminari informativi sugli autobus Cotral alimentati a metano da parte dei Vigili del Fuoco

Frosinonetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presso la sede centrale del Comando di Frosinone, in collaborazione con la COTRAL SpA, si stanno svolgendo 2 giorni di seminari informativi volti a familiarizzare il personale VVF con le vetture della sopra citata ditta alimentate a metano.La formazione, della durata giornaliera di 3 ore, è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

