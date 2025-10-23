Sembrava un suicidio | registra la morte della compagna ma un audio lo inchioda Scoperta agghiacciante

La tragica fine di Nicoleta Rotaru, una donna di 41 anni, e il successivo processo che ha portato alla condanna all’ergastolo del suo ex compagno, Erik Zorzi, 43 anni, rappresentano un doloroso esempio di femminicidio e della complessa battaglia per la verità e la giustizia. L’omicidio, avvenuto il 20 agosto 2023 nella casa di Nicoleta ad Abano Terme (Padova), era stato inizialmente archiviato come suicidio, una messa in scena abilmente costruita da Zorzi. Solo l’ instancabile determinazione dei legali dei familiari della vittima ha permesso di riaprire le indagini e svelare la brutale realtà. La prova chiave che ha ribaltato le sorti dell’inchiesta è stata un audio registrato di nascosto da Nicoleta sul suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

