Selvaggia Lucarelli replica a Barbara d’Urso | In tv si fa show con la propria personalità
Barbara d’Urso parla della giuria di Ballando con le Stelle, come ha replicato Selvaggia Lucarelli. Nei giorni scorsi a Ballando segreto Barbara d’Urso ha commentato le critiche ricevuta dalla giuria di Ballando con le Stelle, specie da parte di Selvaggia Lucarelli. La conduttrice si è aggiudicata la vittoria della puntata ma è stata comunque criticata, tra le varie cose si è chiesta cosa voglia la giuria da lei. Nelle scorse ore tramite alcune Instagram stories la nota giornalista ha replicato alla d’Urso, le ha lanciato anche una pungente frecciatina. Questo è ciò che si legge nelle storie: “Sono contenta di vedere che ci sia un po’ di dibattito pop su cosa significhi “fare show” dopo che ho detto alcune cose a Ballando lo scorso sabato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
