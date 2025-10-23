Selena Gomez pubblica In The Dark | nuovo singolo e videoclip nella colonna sonora Netflix

“In The Dark” è il nuovo brano pop-dance di Selena Gomez, incluso nella soundtrack della seconda stagione di “Nobody Wants This” su Netflix. MILANO – È uscita oggi la colonna sonora della seconda stagione di “ Nobody Wants This ”, una compilation di 19 nuovi brani potentissimi di artisti del calibro di Chris Stapleton, Role Model e Kacey Musgraves. La soundtrack ufficiale arriva lo stesso giorno della serie tv Netflix di grande successo ed include il nuovo singolo della superstar globale Selena Gomez, “ In The Dark ”, un inno pop-dance che arriva accompagnato dal videoclip ufficiale. Si tratta del primo brano della Gomez ad uscire dal suo album in collaborazione con benny blanco, “ I Said I Love You First ”, acclamato dalla critica e dal pubblico e che includeva il singolo “Sunset Blvd”, da settimane tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Selena Gomez pubblica “In The Dark”: nuovo singolo e videoclip nella colonna sonora Netflix

