Selena Gomez pubblica In the Dark brano contenuto nella serie Nobody Wants This

, di cui è uscita la seconda stagione. È uscita oggi la colonna sonora della seconda stagione di Nobody Wants This, una compilation di 19 nuovi brani potentissimi di artisti del calibro di Chris Stapleton, Role Model e Kacey Musgraves. La soundtrack ufficiale arriva lo stesso giorno della serie tv Netflix di grande successo ed include il nuovo singolo della superstar globale Selena Gomez, In The Dark, un inno pop-dance che arriva accompagnato dal videoclip ufficiale. Si tratta del primo brano della Gomez ad uscire dal suo album in collaborazione con benny blanco, I Said I Love You First, acclamato dalla critica e dal pubblico e che includeva il singolo Sunset Blvd, da settimane tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Selena Gomez pubblica In the Dark, brano contenuto nella serie Nobody Wants This

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da Kendall Jenner a Hailey Bieber, passando per Kim Kardashian, Jacob Elordi e Selena Gomez: tutte le star sul red carpet della quinta edizione dell'Annual Academy Gala presso l'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. - facebook.com Vai su Facebook

Chic e romantica, Selena Gomez ha scelto di andare sul sicuro replicando per il suo matrimonio l'hair look collaudato che già aveva messo alla prova agli Oscar 2025 - X Vai su X

SELENA GOMEZ “In The Dark” il nuovo singolo, colonna sonora della seconda stagione di “Nobody Wants This” - Esce la colonna sonora ufficiale della seconda stagione di Nobody Wants This, la serie Netflix. Riporta newsic.it

Selena Gomez e le nozze con Benny Blanco, i dettagli: le fedi nuziali, la torta e l'emozione dell'attrice - Selena Gomez, 33 anni, è stata ospite del "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Segnala corriere.it

Selena Gomez e Benny Blanco si sono sposati: le foto social del matrimonio - La popstar e attrice ha sposato il produttore discografico in una romantica cerimonia che si è tenuta sabato 27 settembre alla Sea Crest ... Come scrive gazzetta.it