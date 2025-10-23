Sei palestinesi dal campo profughi alla Brianza per uno spettacolo sulla pace
Sono arrivati a Monza, dove hanno incontrato il sindaco Paolo Pilotto, i sei ragazzi palestinesi provenienti dal campo profughi ospiti in Brianza. Un arrivo figlio dello scambio culturale promosso dalla Charitable Askar Association for Development and Community e dagli organizzatori del Premio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Due anni di fame a Gaza. Ascolta le voci di civili palestinesi e nostri operatori umanitari sul campo. Dall'ottobre 2023, il nostro personale a Gaza ha raggiunto 1,5 milioni di persone con aiuti salvavita. Continuiamo a lavorare nei Territori Palestinesi Occupati
La situazione sul campo a #Gaza, fonti palestinesi parlano già di una quindicina di vittime dall'alba nei raid israeliani, mentre #Hamas continua l'esame del piano di pace di #Trump.
Insieme per accogliere i profughi della Palestina - Tre vescovi, due sindaci e un imam alla cena al circolo Arci di Caldine, a base di piatti palestinesi e toscani
PALESTINA: A GAZA E NELLA CISGIORDANIA OCCUPATA UN (VERO) CESSATE IL FUOCO NON C'E' MAI STATO. INTERVISTA AL GIORNALISTA SAMIR AL QARYOUTI - Morti, feriti, cibo con il contagocce, rapimenti di massa, aggressioni dei coloni e minacce continue: in Palestina
Mo: Israele, 'Anp controllerà ritorno palestinesi in campi profughi Cisgiordania' - Israele ha trasmesso all'Autorità Nazionale Palestinese le condizioni per il ritorno alle proprie case dei residenti dei campi profughi palestinesi nella Cisgiordania