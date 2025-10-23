Segreti di famiglia 2 replica puntata 23 ottobre in streaming | Video Mediaset

23 ott 2025

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Turgut accompagna Ilgaz dalla governatrice a cui dovrà spiegare la situazione che lo vede protagonista delle minacce a sé e alla sua famiglia da parte di Igor, boss della mafia balcanica. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 77 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

segreti di famiglia 2 replica puntata 23 ottobre in streaming video mediaset

