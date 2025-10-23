Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 27 al 31 ottobre | Derya distrutta Ilgaz arrestato

Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 27 al 31 ottobre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Yargi – Segreti di famiglia 2, trame al 31 ottobre: Derya sconvolta. Derya è profondamente scossa per la tragica morte di Pars, il suo fidanzato, che è stato assassinato brutalmente. Il dolore che prova è così intenso che non riesce a superare la perdita, vivendo un momento di profonda disperazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Derya distrutta, Ilgaz arrestato

