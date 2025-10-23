Sebastiano Esposito elogia il fratello Pio sui social per la rete segnata in Champions League – FOTO

Inter News 24 Sebastiano Esposito, ha manifestato sui social il proprio entusiasmo per i risultati raccolti dal fratello in questi primi mesi da attaccante dell’Inter. Sui social è arrivato l’omaggio di Sebastiano Esposito al fratello Pio, protagonista assoluto di un ottobre da incorniciare. L’attaccante del Cagliari, ma di proprietà dell’ Inter, ha condiviso nelle sue Instagram stories un post della Gazzetta dello Sport dedicato ai tre primi gol del giovane centravanti nerazzurro: il 27 settembre in Serie A, l’11 ottobre con la Nazionale e il 21 ottobre in Champions League contro l’Union SG. Un tris che racconta la crescita esponenziale di Pio Esposito, classe 2005, ormai entrato di diritto tra i protagonisti della nuova Inter di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

