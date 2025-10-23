Sebastiano Esposito elogia il fratello Pio sui social per la rete segnata in Champions League – FOTO

Internews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sebastiano Esposito, ha manifestato sui social il proprio entusiasmo per i risultati raccolti dal fratello in questi primi mesi da attaccante dell’Inter. Sui social è arrivato l’omaggio di Sebastiano Esposito al fratello Pio, protagonista assoluto di un ottobre da incorniciare. L’attaccante del Cagliari, ma di proprietà dell’ Inter, ha condiviso nelle sue Instagram stories un post della Gazzetta dello Sport dedicato ai tre primi gol del giovane centravanti nerazzurro: il 27 settembre in Serie A, l’11 ottobre con la Nazionale e il 21 ottobre in Champions League contro l’Union SG. Un tris che racconta la crescita esponenziale di Pio Esposito, classe 2005, ormai entrato di diritto tra i protagonisti della nuova Inter di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

sebastiano esposito elogia il fratello pio sui social per la rete segnata in champions league 8211 foto

© Internews24.com - Sebastiano Esposito elogia il fratello Pio sui social per la rete segnata in Champions League – FOTO

News recenti che potrebbero piacerti

sebastiano esposito elogia fratelloItalia, Pio Esposito, è la tua notte: lo sfogo del bomber, il tweet del fratello - Pio Esposito segna il suo primo gol in Nazionale e racconta la sua emozione: “Un sogno d’infanzia. Secondo sport.virgilio.it

Sebastiano Esposito compra se stesso e il fratello al fantacalcio: costretto a un’asta agguerrita - Dopo la pausa Nazionali tutti i campionati del mondo stanno per ricominciare, compresa la Serie A. Come scrive fanpage.it

sebastiano esposito elogia fratelloEstonia Italia, che talento Esposito! Il fratello Seba si congratula per la rete siglata – FOTO - La gioia di Sebastiano è palpabile: il post La Nazionale italiana, guidata dal Commissario tecnico Genn ... Secondo cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Sebastiano Esposito Elogia Fratello