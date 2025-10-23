Se una notte in Irpinia un viaggiatore | al via il progetto culturale che ridisegna la mappa del territorio irpino
Prende il via Se una notte in Irpinia un viaggiatore, la seconda edizione del progetto culturale che trasforma gli spazi pubblici irpini in palcoscenici di nuove narrazioni. La prima tappa del viaggio sarà La Festa dei Serpenti a Sorbo Serpico, dal 24 al 26 ottobre, in concomitanza con la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
