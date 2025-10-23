Se sui conti Meloni si scopre di sinistra
Il disegno di legge per il bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e se ne può quindi discutere come di un testo pressoché definitivo, al netto di rimodulazioni e. 🔗 Leggi su Lastampa.it
