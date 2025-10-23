Se non ci fosse stata Cronaca al PalabancaEventi la presentazione del libro di Emanuele Galba
"La felice parentesi vissuta da Piacenza nel decennio 2002-2012 quando il secondo quotidiano cartaceo (prima La Voce, poi La Cronaca, ndr) garantiva il pluralismo di un’informazione dove i giornali online erano ancora agli albori". Un periodo raccontato nelle pagine del libro "Se non ci fosse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Sembra quasi che una bomba nucleare fosse stata fatta esplodere in quella zona. E poi vedi queste persone che tornano indietro, e ho chiesto all'Idf: 'Dove stanno andando?'. Mi guardo intorno. Sono tutte rovine. E loro hanno risposto: “Beh, stanno tornando - facebook.com Vai su Facebook
Ci fosse stata la stessa mobilitazione politica e giornalistica contro la #GlobalSumudFlotilla per fermare #Netanyahu, avremmo probabilmente risparmiato la vita di molti palestinesi di #Gaza. - X Vai su X
"Se non ci fosse stata Cronaca", al PalabancaEventi la presentazione del libro di Emanuele Galba - 2012 quando il secondo quotidiano cartaceo (prima La Voce, poi La Cronaca, ndr) garantiva il pluralismo di un’informazione dove i giornali on ... Riporta ilpiacenza.it