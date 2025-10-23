Se non ci fosse stata Cronaca al PalabancaEventi la presentazione del libro di Emanuele Galba

Ilpiacenza.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La felice parentesi vissuta da Piacenza nel decennio 2002-2012 quando il secondo quotidiano cartaceo (prima La Voce, poi La Cronaca, ndr) garantiva il pluralismo di un’informazione dove i giornali online erano ancora agli albori". Un periodo raccontato nelle pagine del libro "Se non ci fosse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

fosse stata cronaca palabancaeventi"Se non ci fosse stata Cronaca", al PalabancaEventi la presentazione del libro di Emanuele Galba - 2012 quando il secondo quotidiano cartaceo (prima La Voce, poi La Cronaca, ndr) garantiva il pluralismo di un’informazione dove i giornali on ... Riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Fosse Stata Cronaca Palabancaeventi