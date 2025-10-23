La celebre espressione “i comunisti col Rolex” è molto più di un semplice ritornello di una canzone di successo dei rapper italiani J-Ax e Fedez di alcuni anni fa. Essa è divenuta, in modo più prosaico, la sintesi di un vezzo che sembra appartenere a una parte dei sedicenti progressisti. Questo fenomeno è stato lucidamente identificato e definito, già agli inizi degli anni Settanta, dal giornalista e scrittore americano Tom Wolfe con il termine “radical chic”. Una definizione così azzeccata da essere entrata nell’uso comune anche in Italia, soprattutto dopo che il celebre giornalista Indro Montanelli la utilizzò per descrivere l’atteggiamento di chi, come l’intellettuale Camilla Cederna, prendeva le difese dell’anarchico Giuseppe Pinelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se l’è tolto dal polso per non farsi vedere”. Pesante attacco alla sinistra: il deputato beccato così