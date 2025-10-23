Scuole aperte a Udine | tutti gli open day 2025 di licei e istituti tecnici
Da fine ottobre a gennaio le scuole superiori di Udine aprono le loro porte per aiutare studenti e famiglie a scegliere il percorso formativo più adatto dopo la terza media. Gli istituti della città propongono open day, incontri informativi e stage in classe, offrendo un’occasione concreta per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Domani, giovedì 23 ottobre 2025 a #lucca le scuole saranno regolarmente aperte - Aggiornamento maltempo: alcuni allagamenti su strade e reticolo minore. I volontari della protezione civile sono sul territorio per il monitoraggio, non sono segnalate particolari - facebook.com Vai su Facebook
Allerta arancione, scuole aperte. Alunni, studenti e insegnanti potranno restare dopo l’orario in caso di problemi https://genovaquotidiana.com/2025/10/22/allerta-arancione-scuole-aperte-alunni-studenti-e-insegnanti-potranno-restare-dopo-lorario-in-caso-di-p - X Vai su X
Allerta meteo arancione: dove chiudono le scuole e dove invece rimangono aperte - A Genova le scuole rimarranno aperte, mentre in molti altri comuni della provincia domani chiuderanno a causa dell'intensa ondata di maltempo in arrivo ... Secondo genovatoday.it
Scuole chiuse oggi 23 ottobre per maltempo, dalla Toscana alla Liguria: l'elenco delle città - L’avviso prevede dal mattino di oggi, giovedì 23 ottobre, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su ... Lo riporta msn.com
Scuole aperte in estate, ecco i progetti aperti a tutti: dallo sport alla musica al «tutoraggio» - Parte anche quest'anno il piano estate per tenere aperte le scuole: lo ricorda il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara con una lettera indirizzata ai genitori degli studenti. corriere.it scrive