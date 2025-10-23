Scuola e futuro il Convitto Giannone in Finlandia per scoprire il modello educativo nordico

Tempo di lettura: 3 minuti Docenti e studenti in Erasmus a Jyväskylä per un'esperienza formativa tra innovazione, scambio culturale e osservazione diretta del sistema scolastico finlandese. Un gruppo di docenti e studenti del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di Benevento si trova in questi giorni in Finlandia, impegnato in un'esperienza Erasmus di grande valore educativo e culturale. L'obiettivo: conoscere da vicino il celebre sistema scolastico finlandese, considerato uno dei più efficaci al mondo. La delegazione è composta da 12 studenti della scuola secondaria di primo grado – provenienti da classi prime, seconde e terze – accompagnati da otto docenti.

