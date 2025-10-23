Scrivono come penne sparano come pistole | l’inquietante scoperta dei carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto Penne all’apparenza ma armi nella realtà. E’ quanto hanno trovato i carabinieri di Palma Campania nell’abitazione di un 27enne della provincia di Salerno. Erano in una scatola rossa poggiata sul comodino. Le penne, metalliche e dal colore argento, scrivono benissimo. Ma poi si scopre che la prima é una penna calibro 22 mentre l’altra è una penna calibro 6,35 X 16SR. Le armi presentano all’interno un meccanismo a molla pronto a scattare quando la testina viene tirata. Nel fusto, la camera per l’alloggio dei proiettili. Le penne micidiali sono state sequestrate, analoga sorte per 26,6 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri e per un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
