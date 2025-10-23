Scritte choc contro Serfilippi e Meloni Condanna unanime | Gesto vile e codardo

di Tiziana Petrelli Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno imbrattato i muri del centro commerciale di Sant’Orso con vernice spray rossa, lasciando due scritte offensive: "Sindaco di Fano fascista" e "Meloni mafiosa genocida". Parole che non hanno solo deturpato un edificio, ma hanno scosso la comunità, provocando una valanga di reazioni. Non è la prima volta che il nome del primo cittadino compare sui muri della città: lo scorso febbraio, un episodio analogo era stato registrato sotto il palazzo comunale, ma in quel caso il tono era apparso meno violento e legato a una specifica contestazione politicasportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scritte choc contro Serfilippi e Meloni. Condanna unanime: "Gesto vile e codardo"

