Screening mammografico | il 71% delle donne aderisce all’invito dell’Usl Umbria 1

Nel 2024, il 71% delle donne tra i 50 e i 74 anni, residenti nel territorio dell’Usl Umbria 1, ha aderito al programma di screening per la prevenzione del tumore della mammella. Un risultato significativo che supera ampiamente lo standard minimo di accettabilità fissato al 60% dal Gruppo italiano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ottobre Rosa Il tumore al seno, se scoperto in fase precoce, ha un'altissima probabilità di guarigione. Lo screening mammografico è gratuito, rivolto alle donne 45-74 anni e non serve l'impegnativa del medico.

