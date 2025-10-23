Screening mammografico | il 71% delle donne aderisce all’invito dell’Usl Umbria 1

Perugiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, il 71% delle donne tra i 50 e i 74 anni, residenti nel territorio dellUsl Umbria 1, ha aderito al programma di screening per la prevenzione del tumore della mammella. Un risultato significativo che supera ampiamente lo standard minimo di accettabilità fissato al 60% dal Gruppo italiano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

