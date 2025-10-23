Screening e occhiali per i poveri Pensano a tutto i ragazzi del Benelli
Torna il progetto " Protesi sociale " nato dalla collaborazione tra l’Istituto tecnico Benelli e la Caritas diocesana per offrire screening visivi gratuiti e occhiali correttivi a persone svantaggiate che non hanno la possibilità di accedere a questi servizi. Ad essere coinvolte nell’iniziativa saranno le classi terza, quarta e quinta del corso di Ottica della scuola, circa una trentina di ragazzi. Lo scorso anno, la prima edizione del progetto aveva portato ottimi risultati, tanto che circa una quindicina di ospiti Caritas avevano avuto la possibilità di ricevere un nuovo paio di occhiali. "Questo è un progetto a cui teniamo molto – dice Roberto Drago, direttore di Caritas – perché non solo permette ai ragazzi di mettere in pratica ciò che studiano ma anche di entrare in relazione con persone che hanno una storia diversa dalla loro, aprendo così lo sguardo verso il mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Le nostre agendine 2026 Domani le potete trovare al Mercato Ritrovato in piazzetta Pier Paolo Pasolini a Bologna dove saremo presenti in occasione della Giornata di Screening gratuito della vista LA FAVOLA DEGLI OCCHIALI promossa dal Comune di Bolo - facebook.com Vai su Facebook
Screening e occhiali per i poveri. Pensano a tutto i ragazzi del Benelli - Torna il progetto " Protesi sociale " nato dalla collaborazione tra l’Istituto tecnico Benelli e la Caritas diocesana per offrire screening visivi gratuiti e occhiali correttivi a persone svantaggiate ... Da ilrestodelcarlino.it
Screening gratuito della vista. Il servizio per i senza fissa dimora - Solo nella mattinata di ieri sono stati effettuati 17 screening gratuiti alla vista, nella sede in cui operano i servizi della Caritas. Da msn.com