Torna il progetto " Protesi sociale " nato dalla collaborazione tra l'Istituto tecnico Benelli e la Caritas diocesana per offrire screening visivi gratuiti e occhiali correttivi a persone svantaggiate che non hanno la possibilità di accedere a questi servizi. Ad essere coinvolte nell'iniziativa saranno le classi terza, quarta e quinta del corso di Ottica della scuola, circa una trentina di ragazzi. Lo scorso anno, la prima edizione del progetto aveva portato ottimi risultati, tanto che circa una quindicina di ospiti Caritas avevano avuto la possibilità di ricevere un nuovo paio di occhiali. "Questo è un progetto a cui teniamo molto – dice Roberto Drago, direttore di Caritas – perché non solo permette ai ragazzi di mettere in pratica ciò che studiano ma anche di entrare in relazione con persone che hanno una storia diversa dalla loro, aprendo così lo sguardo verso il mondo".

© Ilrestodelcarlino.it - Screening e occhiali per i poveri. Pensano a tutto i ragazzi del Benelli