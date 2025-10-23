Scranno speciale per re Carlo III in Basilica a San Paolo fuori le Mura

Dopo la storica preghiera con Papa Leone XIV in Vaticano, alla cappella Sistina, a re Carlo III è stato conferito il titolo di “Royal Confrater”, cioè Confratello Reale dell’Abbazia e Basilica di San Paolo fuori le Mura. Durante la celebrazione ecumenica, a San Paolo fuori le Mura, al sovrano inglese è stato dedicato uno scranno speciale, con lo stemma del suo Regno, “Ut unum sint”, “Affinché sia uno”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

