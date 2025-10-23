Scott Carson si ritira dal calcio | ha vinto 14 trofei giocando solamente quattro partite

A 40 anni lascia ufficialmente il calcio Scott Carson, portiere che ha vinto 11 trofei con il Manchester City giocando due sole partite. Tra il 2005 e il 2006 vinse 3 titoli con il Liverpool, giocando due incontri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

