Scoppia un incendio in una villetta a Borgotaro | tre persone intossicate

Parmatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le ore 10 di giovedì 23 ottobre è scoppiato un incendio all'interno di una villetta in via della Costituzione a Borgotaro. L'abitazione, per cause in corso di accertamento, è stata interessata da un rogo. Le stanze erano piene di fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

