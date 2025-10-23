Scoppia un incendio in una villetta a Borgotaro | tre persone intossicate
Poco dopo le ore 10 di giovedì 23 ottobre è scoppiato un incendio all'interno di una villetta in via della Costituzione a Borgotaro. L'abitazione, per cause in corso di accertamento, è stata interessata da un rogo. Le stanze erano piene di fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
