Scoppia l' incendio all' interno di un' abitazione | due anziane sorelle messe in salvo una è rimasta intossicata

Una donna è rimasta intossicata, ma non è in pericolo di vita, dopo l'incendio che è scoppiato all'alba in vicolo Granchio a Favara. Il fuoco è divampato all'interno dell'abitazione in cui vivono due sorelle, una di 72 anni e l'altra di 82. Ad accorrere, una volta raccolto l'Sos giunto alla sala.