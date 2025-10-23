Scoperto furto di materiale ferroso presso un cantiere dell’Alta Velocità a Solopaca | denunciati tre soggetti

Tre denunciati per furto aggravato di 30 quintali di ferro in un cantiere dell’Alta Velocità a Solopaca: parte del materiale recuperata dai Carabinieri.. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, a seguito di un’attenta attività investigativa supportata dalla visione dei filmati di videosorveglianza e dalla raccolta di testimonianze, hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria tre soggetti, originari delle province di Benevento e Caserta, ritenuti responsabili di un furto aggravato presso un cantiere della Telese Scarl – Alta Velocità, sito nel comune di Solopaca. Secondo quanto ricostruito dai militari, due giovani residenti nel comune termale di Telese Terme, in concorso con un operaio dello stesso cantiere, avrebbero utilizzato una gru in dotazione al sito per caricare su un mezzo pesante alcune barre in ferro per un peso complessivo di circa 30 quintali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

