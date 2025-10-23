Scoperta la piantagione di marijuana | il video

Un capannone industriale apparentemente dismesso nel Comune di Cadrezzate con Osmate la polizia era utilizzato per coltivare 50 piante di cannabis: arrestato un 39enne incensurato, altri due denunciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scoperta la piantagione di marijuana: il video

Altre letture consigliate

Mesagne, scoperta piantagione di marijuana in campagna: sequestrate 20 piante dalla Polizia di Stato La Polizia di Stato ha scoperto a Mesagne una piantagione di marijuana nascosta tra la vegetazione. Sequestrate 20 piante alte fino a tre metri. In corso l - facebook.com Vai su Facebook

Piantagione di marijuana scoperta tra le campagne: sequestrate piante di circa 3 metri https://ift.tt/3blRTtA https://ift.tt/dt7Xk9D - X Vai su X

Marijuana in fiore tra le rocce del Carso: arrestato un uomo, sequestrata la coltivazione (VIDEO) - Un’operazione dei Carabinieri delle Stazioni di Aurisina e di Trieste Via Hermet ha portato alla scoperta di una vera e propria piantagione di marijuana nascosta tra le doline del Carso triestino. Lo riporta triestecafe.it

Scoperta coltivazione di marijuana sul Carso: 45enne beccato a innaffiare le piante, arrestato - I Carabinieri scoprono una piantagione di marijuana sul Carso triestino: arrestato un 45enne e denunciato il proprietario del terreno. Secondo nordest24.it

Scoperta una piantagione di marijuana sul carso triestino - Arrestato un 45enne, colto in flagranza mentre innaffiava le piante; a casa sua sequestrato materiale riconducibile ad attività di spacco ... Lo riporta rainews.it