Scoperta la piantagione di marijuana | il video

Un capannone industriale apparentemente dismesso nel Comune di Cadrezzate con Osmate la polizia era utilizzato per coltivare 50 piante di cannabis: arrestato un 39enne incensurato, altri due denunciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

