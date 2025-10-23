Non c’è solo la Manovra a dividere gli alleati di governo, con Lega e Forza Italia che se le danno di santa ragione, a partire dalle tasse sulle banche. Gli azzurri con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, scendono in campo per contestare la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. Tema del contendere il superamento dell’unanimità e dunque del diritto di veto in Europa. Meloni come la Lega contro il superamento del diritto di veto in Europa, FI favorevole. Giorgia Meloni è assolutamente contraria ad abolire l’unanimità come la Lega, Forza Italia è invece favorevole. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scontro Ue Tajani-Meloni, FI favorevole al superamento dell’unanimità