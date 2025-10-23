Scontro Ue Tajani-Meloni FI favorevole al superamento dell’unanimità

Lanotiziagiornale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo la Manovra a dividere gli alleati di governo, con Lega e Forza Italia che se le danno di santa ragione, a partire dalle tasse sulle banche. Gli azzurri con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, scendono in campo per contestare la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. Tema del contendere il superamento dellunanimità e dunque del diritto di veto in Europa. Meloni come la Lega contro il superamento del diritto di veto in Europa, FI favorevole. Giorgia Meloni è assolutamente contraria ad abolire l’unanimità come la Lega, Forza Italia è invece favorevole. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

scontro ue tajani meloni fi favorevole al superamento dell8217unanimit224

© Lanotiziagiornale.it - Scontro Ue Tajani-Meloni, FI favorevole al superamento dell’unanimità

Contenuti che potrebbero interessarti

scontro ue tajani meloniTajani si smarca da Meloni sull'Ue: "Il diritto di veto? Bisogna superarlo, lo diceva anche Berlusconi" - Da Bruxelles, nel giorno del Consiglio europeo, il leader di FI chiarisce: "Non ne abbiamo mai parlato in maggioranza. Segnala ilfoglio.it

scontro ue tajani meloniMeloni di "veto". Altra crepa con Tajani sul voto Ue. La freddezza di Marina Berlusconi. Il ponte di Franceschini - Attacca Schlein e Conte ma mette a disagio Forza Italia sul meccanismo di voto europeo che voleva superare il Cavaliere. Si legge su ilfoglio.it

scontro ue tajani meloniTajani: "Avanti con la riduzione del diritto di veto in Ue" - Sulla questione del diritto di voto e dell'unanimità nei Consigli Ue "non ne abbiamo mai parlato in maggioranza, ne parleremo. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro Ue Tajani Meloni