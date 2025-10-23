Scontro Ue Tajani-Meloni FI favorevole al superamento dell’unanimità
Non c’è solo la Manovra a dividere gli alleati di governo, con Lega e Forza Italia che se le danno di santa ragione, a partire dalle tasse sulle banche. Gli azzurri con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, scendono in campo per contestare la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia. Tema del contendere il superamento dell’unanimità e dunque del diritto di veto in Europa. Meloni come la Lega contro il superamento del diritto di veto in Europa, FI favorevole. Giorgia Meloni è assolutamente contraria ad abolire l’unanimità come la Lega, Forza Italia è invece favorevole. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nessuno scontro tra i tifosi del Napoli e quelli del PSV, ma la polizia di Eindhoven li ha fermati ugualmente. Le parole del ministro Tajani - facebook.com Vai su Facebook
Scontro Salvini-Tajani sull'immunità a Ilaria Salis: "Verrgogna!", "Non accettiamo calunnie" - X Vai su X
Tajani si smarca da Meloni sull'Ue: "Il diritto di veto? Bisogna superarlo, lo diceva anche Berlusconi" - Da Bruxelles, nel giorno del Consiglio europeo, il leader di FI chiarisce: "Non ne abbiamo mai parlato in maggioranza. Segnala ilfoglio.it
Meloni di "veto". Altra crepa con Tajani sul voto Ue. La freddezza di Marina Berlusconi. Il ponte di Franceschini - Attacca Schlein e Conte ma mette a disagio Forza Italia sul meccanismo di voto europeo che voleva superare il Cavaliere. Si legge su ilfoglio.it
Tajani: "Avanti con la riduzione del diritto di veto in Ue" - Sulla questione del diritto di voto e dell'unanimità nei Consigli Ue "non ne abbiamo mai parlato in maggioranza, ne parleremo. ansa.it scrive