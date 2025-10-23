Scontro tra auto-tir-furgone in A22 | un morto

È un terribile incidente quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, sull’A22 in direzione sud, all’altezza di AlaAvio a causa del quale ci sono una persona morta e un'altra in gravissime condizioni. Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dei fatti. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un furgone e un’auto tamponano un tir fermo in coda, un morto e un ferito gravissimo in A22 - È pesantissimo il bilancio dell’incidente che oggi pomeriggio ha paralizzato l’A22 nei pressi di Avio, in Trentino, in direzione sud. Lo riporta msn.com

Incidente a catena sull'A22. Furgone perde l'aderenza con l'asfalto in autostrada e tampona un tir che travolge un'auto: morto un 32enne e un uomo di 52 anni in fin di vita - Due persone sono morte alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero nei pressi ... Da msn.com

